Головне за ніч. Четвер, 10 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий ракетний удар по Запоріжжю, відключення світла по всій Україні.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

Противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 10 листопада – у нашій новині.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з окупованого Херсона на лівий берег Дніпра.

Генштаб також інформує, що загальні втрати Росії з 24 лютого по 10 листопада склали близько 78 690 осіб. За минулу добу ліквідовано 740 окупантів.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Для Росії головними напрямками удару на сході України є Бахмутський та Авдіївський – там щодня відбуваються штурмові, агресивні дії. Окупанти бʼють зі ствольної артилерії, РСЗВ, авіації.

На Бахмутському напрямку за добу росіяни провели 12 штурмів, постійно задіюють важку техніку. На Авдіївському були активні бойові зіткнення, ворог девʼять разів застосовував авіацію, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Водночас, за його словами, мобілізовані росіяни часто відсилаються на війну з мінімальною підготовкою та злагодженням, вони не є серйозною бойовою силою.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли ракетами С-300 Вільнянський район Запорізької області.

“Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка”, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні застосовуватимуться планові відключення. Найбільший обсяг обмежень, як заплановано, запроваджуватиметься в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Режим планових відключень діятиме з 6:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В усіх інших областях України планові відключення заплановані з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

У понеділок, 14 листопада, відбудеться спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих збройною агресією РФ.

Над розробкою механізму вже кілька місяців працює робоча група спеціалістів на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. У групі співпрацюють представники Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ, Офісу Президента, фахівці з міжнародного права.

Сесія ООН розпочнеться 14 листопада о 17:00 за Києвом. Про очікування України – в нашій новині.

Від початку повномасштабного вторгнення Генеральна Асамблея ООН уже кілька разів висловлювала свою підтримку Україні та засуджувала дії Росії. Попереднього разу це відбулося 12 жовтня, коли 143 зі 193 держав-членів ООН засудили незаконні “референдуми” на окупованих територіях України.

Нарешті стало відомо, чи поїде Путін на саміт країн G20 в Індонезії: не поїде. На Балі вирушить делегація на чолі з міністром закордонних справ Лавровим, пише Bloomberg із посиланням на заяву російського посольства.

Саміт країн G20 відбудеться на Балі наступного тижня. МЗС України закликало відкликати запрошення президенту РФ на заході та виключити Росію із Group of 20.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!