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За добу Сили оборони знищили 740 окупантів

Також знищено три танки. 

За добу Сили оборони знищили 740 окупантів
Фото: ГШ

Загальні втрати Росії з 24 лютого по 10 листопада склали близько 78 690 осіб. За минулу добу ліквідовано 740 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ

Інші втрати:

  • танків – 2804 (+3)
  • бойових броньованих машин – 5682 (+16)
  • артилерійських систем – 1805 (+3)
  • РСЗВ – 393 (+0) 
  • засоби ППО – 205 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 260 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16)
  • крилаті ракети – 399 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15)
  • спеціальна техніка – 159 (+0)

Фото: Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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