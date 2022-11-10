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Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, постраждала літня жінка

Також пошкоджені автозаправка, газогін і електромережі.

Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, постраждала літня жінка
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі 10 листопада росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії три громади Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти били по Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській громадах.

“У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач”, – поінформував Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я загасили.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі. На решті територій ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. 

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