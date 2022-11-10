Сейм Литви закликає покарати росіян за сексуальні злочини в Україні

Сейм Литви схвалив резолюцію про засудження сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, притягнення винних до відповідальності і допомоги постраждалим.
Про це йдеться на сайті сейму.
Резолюцію до парламенту внесла депутатка Єва Пакаркліте. За її словами, Слідча комісія ООН підтвердила понад сотню сексуальних злочинів, скоєних росіянами, а реальна кількість сексуальних злочинів, швидше за все, буде значно більшою.
“Українські жінки, говорячи про сексуальне насильство з боку російських військових, розповідають про випадки, коли росіяни приходили озброєні не лише гвинтівками, а й віагрою, що є яскравим свідченням того, що сексуальні злочини здійснюються систематично. Представники ООН також говорять про те, що сексуальне насильство є частиною військової стратегії Росії”, – наголосила вона.
Пакаркліте підкреслює: важливо розуміти – ці сексуальні злочини скоюються не лише проти жінок, а жертвами злочинів стають і жінки, і чоловіки, і діти.
Сейм виступає за подальші активні зусилля інституцій Литви для досягнення справедливості для всіх винних, включно з лідерами Росії та Білорусі, за їхній внесок в організацію та виконання військових злочинів і злочинів проти людства.
“Цією резолюцією ми закликаємо країни-члени Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів приєднатися до ініціативи країн Балтії щодо створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення політичних і військових лідерів Росії до відповідальності за злочини агресії в Україні”, – заявила Пакаркліте.
Нагадаємо, Нацполіція відкрила понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових РФ.