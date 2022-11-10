Сейм Литви закликає покарати росіян за сексуальні злочини в Україні

Жертвами окупантів стають і жінки, і чоловіки, і діти.

Сейм Литви схвалив резолюцію про засудження сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, притягнення винних до відповідальності і допомоги постраждалим.

Про це йдеться на сайті сейму.

Резолюцію до парламенту внесла депутатка Єва Пакаркліте. За її словами, Слідча комісія ООН підтвердила понад сотню сексуальних злочинів, скоєних росіянами, а реальна кількість сексуальних злочинів, швидше за все, буде значно більшою.

“Українські жінки, говорячи про сексуальне насильство з боку російських військових, розповідають про випадки, коли росіяни приходили озброєні не лише гвинтівками, а й віагрою, що є яскравим свідченням того, що сексуальні злочини здійснюються систематично. Представники ООН також говорять про те, що сексуальне насильство є частиною військової стратегії Росії”, – наголосила вона.

Пакаркліте підкреслює: важливо розуміти – ці сексуальні злочини скоюються не лише проти жінок, а жертвами злочинів стають і жінки, і чоловіки, і діти.

Сейм виступає за подальші активні зусилля інституцій Литви для досягнення справедливості для всіх винних, включно з лідерами Росії та Білорусі, за їхній внесок в організацію та виконання військових злочинів і злочинів проти людства.

“Цією резолюцією ми закликаємо країни-члени Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів приєднатися до ініціативи країн Балтії щодо створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення політичних і військових лідерів Росії до відповідальності за злочини агресії в Україні”, – заявила Пакаркліте.

Зазначимо, сексуальне насильство під час війни вважається кримінальним діянням, класифікованим як злочин проти людяності та воєнним злочином відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Нацполіція відкрила понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових РФ.