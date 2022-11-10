На Херсонщині ворог вдарив ракетами по Бериславському районі, загинула людина

На півдні окупанти продовжують застосовувати усе наявне озброєння по прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах.

На півдні ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння по прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти завдають ракетні удари та здійснюють повітряну розвідку із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости мінує об’єкти та території і продовжує шантаж техногенною катастрофою.

По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог вдарив ракетами, зруйнувавши один з приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

“Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками типу “Ланцет”, а на Криворіжжі атакував ракетами об’єкт критичної інфраструктури. Без людських втрат”, – йдеться у повідомленні.

“Ураганами” і “Градами” серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть, один цивільний мешканець загинув.

Нагадаємо, міністр оборони Сергія Шойгу заявив, що російські окупанти заявили, що збираються "відводити війська" з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон розташовано на правому березі.