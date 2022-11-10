На Херсонщині ворог вдарив ракетами по Бериславському районі, загинула людина

На півдні ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння по прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Окупанти завдають ракетні удари та здійснюють повітряну розвідку із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного рівня.
На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости мінує об’єкти та території і продовжує шантаж техногенною катастрофою.
По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог вдарив ракетами, зруйнувавши один з приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.
“Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками типу “Ланцет”, а на Криворіжжі атакував ракетами об’єкт критичної інфраструктури. Без людських втрат”, – йдеться у повідомленні.
“Ураганами” і “Градами” серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть, один цивільний мешканець загинув.
Нагадаємо, міністр оборони Сергія Шойгу заявив, що російські окупанти заявили, що збираються "відводити війська" з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон розташовано на правому березі.