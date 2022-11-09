Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ

Суровікін сказав, що окупанти не можуть "забезпечити постачання" Херсона і прилеглих населених пунктів.

Російські окупанти заявили, що збираються "відводити війська" з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон розташовано на правому березі.

Відповідну заяву про "відвід" міністра оборони Сергія Шойгу цитують російські медіа.

За даними пропагандистів, куратор війни Суровікін "запропонував організувати оборону" по ріці Дніпро. Шойгу нібито "доручув приступити до відведення військ, перекинути сили і техінку за Дніпро".

Він додав, що "маневр військ" буде здійснено найближчим часом.

Таким чином ворог заявив, що відводить війська з лівого берега Херсонської області.

Суровікін сказав, що "Херсон і прилеглі населені пункти не можуть отримувати постачання" від окупантів.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав вірити в ЗСУ.

"росії НІКОЛИ не можна вірити і наші командувачі це знають", – наголосив він.

Росіяни і раніше пояснювали відступ "перегрупованням" та подібними завуальованими формулюваннями.

Херсон – єдиний обласний центр, який був захоплений російськими окупантами після 24 лютого 2022. Російська армія увійшла туди 2 березня. Станом на 29 жовтня сили оборони України звільнили від окупантів 88 населених пунктів Херсонської області.

Минулого тижня з захопленої будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор. Були також дані, що зникають окупаційні блокпости в області. Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов припускав, що операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.

Сьогодні пропагандисти заявили, що один з ключових колаборантів області, Кирило Стремоусов, нібито загинув у ДТП. Херсонська облрада не виключає, що це могло бути інсценуванням.