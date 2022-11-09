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Упродовж доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, - МВС

В результаті обстрілів знищено й ушкоджено 50 цивільних об'єктів, зокрема 32 житлові будинки.

Упродовж доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, - МВС
Фото: МВС

Поліція Донеччини задокументувала 22 факти порушення законів і звичаїв війни. Загарбники обстріляли 13 населених пунктів. Ворожі снаряди забрали життя і травмували цивільних мешканців, зруйнували оселі. Серед постраждалих - дитина у Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Красногорівка, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Веселе, Карлівка, Дружба, Красногорівка, Пречистівка", - йдеться у провідомленні.

Російська армія атакувала мирне населення з авіації, РСЗВ "Град" і ТОС-1А "Сонцепек", ЗРК "С-300", ракетами Р-77. Ворог використовував артилерію та міномети. В результаті обстрілів знищено й ушкоджено 50 цивільних об'єктів - 32 житлові будинки, дитсадок, школа, трансформатор, цехи коксохімічного заводу та інші об'єкти.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження відповідно до ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, вчора Росія завдала ракетного удару по Краматорську, поранено 8-річного хлопчика. Є серйозні руйнування домівок у приватному секторі.

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