РФ щодня здійснює понад десять кібератак на стратегічні об’єкти України, - СБУ

З початку повномасштабної агресії РФ Департамент кібербезпеки СБУ відбив понад 3,5 тис. кібератак на державні органи влади та критичну інфраструктуру України.

Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичних об’єктах України потужними кібератаками, щоб спричинити максимальний «блекаут». Проте такі сценарії є прогнозованими, а відтак - не досягають своєї мети.

Про це повідомляє пресслужба СБУ із посиланням на інтерв’ю начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка виданню «Ліга.НЕТ».

«СБУ постійно блокує кібератаки на обʼєкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною», - заявив Вітюк.

За його словами, в середньому РФ здійснює понад десять кібератак на Україну за добу. Більшість із них залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців, які їх відбивають і локалізують.

«Ворог прагне, аби ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету. Щоб люди не могли отримати інформацію, звʼязатись з близькими, не могли розплатитися у магазині… Але це вже абсолютно неможливо зараз при такому рівні нашої підготовки та реагування. У найгіршому випадку вони можуть через кібератаку, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось», - наголосив представник спецслужби.

СБУ нагадує, що з початку повномасштабної агресії РФ Департамент кібербезпеки СБУ відбив понад 3,5 тис. кібератак на державні органи влади та критичну інфраструктуру України.

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