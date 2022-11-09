"Укрнафта" заявила про блокування своєї роботи "озброєними людьми"

Зазначається, що працівників не допускають до робочих місць.

ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми.

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

Зазначається, що працівників не допускають до робочих місць.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. Представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міноборони не надали документів, що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє", – йдеться в заяві.

СБУ повідомила, що забезпечує передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.

Нагадаємо, 7 листопад повідомлялося, що повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейдуть у власність держави. Про це йшлося в заяві Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та міноритарних акціонерів Укрнафти.

За словами співрозмовників, 6 листопада НКЦПФР вирішила забезпечити примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".