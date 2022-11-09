Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ

Контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу російської ФСБ. Завербованих осіб виявили в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.
Диверсанти мали завдання збирати дані про місця перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це заявили в пресслужбі СБУ.
Отриману інформацію Росія планувала використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки. ДРГ також розвідувала пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу.
"За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні.
Він був на прямому звʼязку з куратором. Завербований залучив ще одного місцевого мешканця.
У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди і провокаційні висловлювання серед оточуючих. Для збору розвідданих вони "в темну" використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони.
За даними СБУ, один з агентів їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до Росії. Співробітники спецслужби своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.
Під час огляду схованки правоохоронці виявили:
- дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами
- дві бойові гранати РГО із запалами
- автомат Калашникова зі спорядженим магазином.
Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас щодо підозрюваного у держзраді в умовах воєнного стану розглядається питання із додаткової кваліфікації злочинних дій за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого міністра охорони здоровʼя терористичної організації "ДНР". Він організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "минздраву" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.