Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ

ФСБ завербувала мешканця Сумської області, який залучив до збору даних для ворога ще одного місцевого.

Контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу російської ФСБ. Завербованих осіб виявили в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.

Диверсанти мали завдання збирати дані про місця перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це заявили в пресслужбі СБУ.

Отриману інформацію Росія планувала використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки. ДРГ також розвідувала пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу.

"За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Він був на прямому звʼязку з куратором. Завербований залучив ще одного місцевого мешканця.

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди і провокаційні висловлювання серед оточуючих. Для збору розвідданих вони "в темну" використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони.

За даними СБУ, один з агентів їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до Росії. Співробітники спецслужби своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:

дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами

дві бойові гранати РГО із запалами

автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас щодо підозрюваного у держзраді в умовах воєнного стану розглядається питання із додаткової кваліфікації злочинних дій за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого міністра охорони здоровʼя терористичної організації "ДНР". Він організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "минздраву" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.