Застосунок з мінної безпеки MineFree має нові функції

У застосунку з мінної безпеки MineFree з'явилися нові функції.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
У новій версії швидше працює інформативна мапа з актуальною інформацією від ДСНС.
Мобільний застосунок дозволяє уникати мін та попереджає користувачів про наближення до відомих вибухонебезпечних зон.
Крім того, у застосунку можливо переглянути доповнений довідник з реальними фото вибухонебезпечних предметів та сповістити ДСНС про їх виявлення. Тут створено аналітичну панель, за допомогою якої можливо відслідкувати кількість знешкодження вибухонебезпечних предметів та поширити цю інформацію.
Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС небезпечних територій, які постійно оновлюється в режимі онлайн.
“Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити або завантажити його на iOS та Android”, – йдеться у повідомленні.підірвався начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту.