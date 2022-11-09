Застосунок з мінної безпеки MineFree має нові функції

У новій версії швидше працює інформативна мапа з актуальною інформацією від ДСНС.

У застосунку з мінної безпеки MineFree з'явилися нові функції.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У новій версії швидше працює інформативна мапа з актуальною інформацією від ДСНС.

Мобільний застосунок дозволяє уникати мін та попереджає користувачів про наближення до відомих вибухонебезпечних зон.

Крім того, у застосунку можливо переглянути доповнений довідник з реальними фото вибухонебезпечних предметів та сповістити ДСНС про їх виявлення. Тут створено аналітичну панель, за допомогою якої можливо відслідкувати кількість знешкодження вибухонебезпечних предметів та поширити цю інформацію.

Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС небезпечних територій, які постійно оновлюється в режимі онлайн.

“Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити або завантажити його на iOS та Android”, – йдеться у повідомленні.