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Застосунок з мінної безпеки MineFree має нові функції

У новій версії швидше працює інформативна мапа з актуальною інформацією від ДСНС. 

Застосунок з мінної безпеки MineFree має нові функції
Фото: Пресслужба Нацполіції

У застосунку з мінної безпеки MineFree з'явилися нові функції.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У новій версії швидше працює інформативна мапа з актуальною інформацією від ДСНС. 

Мобільний застосунок дозволяє уникати мін та попереджає користувачів про наближення до відомих вибухонебезпечних зон.

Крім того, у застосунку можливо переглянути доповнений довідник з реальними фото вибухонебезпечних предметів та сповістити ДСНС про їх виявлення. Тут створено аналітичну панель, за допомогою якої можливо відслідкувати кількість знешкодження вибухонебезпечних предметів та поширити цю інформацію. 

Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС небезпечних територій, які постійно оновлюється в режимі онлайн.

“Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити або завантажити його на iOS та Android”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час виконання робіт з розмінування території Харківської області підірвався начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту.

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