У Держдепі розповіли, як Росія має продемонструвати свою готовність до дипломатії

Заяви керівництва Росії про начебто готовність до переговорів залишатимуться голослівними, допоки не почнуть підкріплюватися реальними кроками.

Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Може бути кілька способів, у які росіяни могли б продемонструвати свою готовність, свою здатність вести діалог і дипломатію – добросовісний діалог і дипломатію – з Україною”, – зауважив офіційний представник Держдепу.

За його словами, Росія насамперед має припинити бомбардування об’єктів енергетичної інфраструктури.

Крім того, російські сили повинні покласти край у кращому випадку невибірковим, а в гіршому – навмисним обстрілам житлових районів, цивільних будівель, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень, наголосив Прайс.

Представник Держдепу нагадав, що РФ мала нагоду продемонструвати свою прихильність до діалогу й дипломатії, коли йшлося про її подальшу участь у “зерновій угоді”. Замість цього, москва продовжує “тримати в заручниках” цю ініціативу для досягнення власних корисливих цілей.

Нагадаємо, політико-дипломатичні перемовини з Росією зараз не ведуться, лише гуманітарні, зокрема щодо обміну полоненими. Президент Володимир Зеленський говорив, що для того, щоб говорити про діалог, треба, щоб держава поважала іншу державу, її кордони. Поки цього немає, а "бажання російського президента говорити – спланована риторика, яка має спрацювати на його внутрішню аудиторію і тих держав, які ще не ізолювали".

Зеленський наголошував, що мирні перемовини з Росією можливі тільки тоді, коли її армія піде з України.