З вересня на звільнених територіях Донеччини очистили майже 50 км доріг, - Мінінфраструктури

Тривають роботи і на деокупованій Харківщині.

У деокупованій Донецькій області активно триває розчищення доріг, котре сповільнилось через щільне замінування. За останню добу розчистили 9,5 кілометрів державних доріг.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Всього на підконтрольній Україні території Донеччини з вересня розчистили 49 кілометрів державних доріг. Це маршрути М-03 Київ – Харків – Довжанський та Т-05-14 Добропілля – Лиман.

На цих дорогах вже влаштували дві тимчасові переправи.

Також триває розчищення деокупованих територій Харківської області. З моменту деокупації прибрано 422,3 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг.

Зазначається, що всього через бойові дії в Харківській області було зруйновано 24 мости та шляхопроводи. На 9 вже є проїзд, ще на 8 об’єктах тривають роботи.

Нагадаємо, на трасі біля селища Чкаловське у Чугуївському районі Харківщини підірвалися працівники дорожньої служби.