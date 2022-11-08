Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів.

Сьогодні уряд України ухвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, які необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита. Це має спростити й здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- й теплозабезпечення.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Триває важливий для нас підготовчий тиждень напередодні дипломатичних активностей другої половини листопада. Це вагомі саміти: “двадцятка”, АСЕАН, Парламентська асамблея НАТО і деякі інші. Позиція України має бути й буде почута в усіх частинах світу.

Також працюємо для продовження й розширення нашої експортної зернової ініціативи. Додамо ще постійний гуманітарний компонент до зернового експорту. Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи”, - зазначив президент.

Він додав, що вже відбулися перші наради, маємо перші міжнародні домовленості. Фактично разом з партнерами починаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні.

“Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбільш бідних країн світу від голоду. І саме такий механізм координації зараз і опрацьовуємо. Сподіваюся, вдасться його реалізувати”, - зауважив Зеленський.

Сьогодні президент України зустрівся з постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, і значна частина переговорів була присвячена саме гуманітарним темам. Бо що змістовнішою буде наша співпраця з партнерами для подолання різних гуманітарних проблем, то менше міжнародних суперечностей і криз буде використано Росією для шантажу міжнародної спільноти. Окремо обговорили з пані Томас-Грінфілд кроки в межах Генеральної Асамблеї ООН і проекти резолюцій, які пропонуються Україною.

“Дуже важливо – говорили про те, як все ж таки забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до українців і українок, яких утримують у російському полоні. Кожен день і кожну міжнародну можливість використовуємо для того, щоб наблизити звільнення всіх наших людей із полону. Памʼятаємо про кожного, про кожну, кого утримують окупанти”, - запевнив Володимир Зеленський.

Верховний головнокомандував наголосив, що в інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин із фронту. Повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко – теж як і раніше – на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні – десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини, де ЗСУ не здають жодного сантиметра нашої землі.

“Херсонщина. Чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано і в інтересах звільнення всієї нашої території. Укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати в окупації південь нашої країни.

Схід. Крок за кроком рухаємося до повернення українського прапора в усі наші міста й громади. Активно зміцнюємо і кордон”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що одночасно з цим триває робота з відновлення нормального життя у звільнених районах. Тільки за минулу добу і тільки, наприклад, у двох районах Харківщини повернули газ і електрику понад тисячі домогосподарств.

“Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість – саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню – усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах”, - подякував президент.

Він наголосив, що накопичуються достатні обсяги газу та вугілля, щоб забезпечувати українців.

“Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю – це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти всієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Сьогодні на Алеї сміливості в Києві відкрили табличку, що з’явилася там першою. Це табличка, присвячена Шону Пенну. Він був в Україні 24 лютого і з того самого дня робить усе, щоб допомагати нам збирати міжнародну підтримку.

Алея сміливості – це не просто знак нашої вдячності лідерам – політичним, громадським і культурним, які захищають свободу разом з українцями, а й нагадування всім майбутнім поколінням нашого народу, які різні люди, сили й галузі обʼєдналися заради нашої перемоги.

На Алеї сміливості будуть представлені всі лідери, які підтримали Україну особисто, прибувши на нашу землю у вирішальний час повномасштабної війни. Коли такий лідер прибуває в Україну зараз, ми відкриваємо його іменну табличку.

Загалом на Алеї сміливості будуть представлені десятки імен. На сьогодні, крім Шона Пенна, вже відзначені: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Латвії Егілс Левітс, Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні.