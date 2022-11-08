На Сумщині відновив роботу ще один сервісний центр Пенсійного фонду України

Відсьогодні у Тростянці Сумської області відновив роботу оновлений сервісний центр Пенсійного фонду України.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“У цьому приміщенні ще навесні були окупанти, які все розграбували і понівечили. Більш-менш зрозумілі для них речі-крали, що не могли вивезти, або не розуміли призначення - ламали, різали, розбивали, розстрілювали”, - розповів Живицький.

Він зазначив, що зараз для відвідувачів створені всі умови - інклюзія, робоче місце клієнта з виходом в Інтернет, дитячий куточок тощо.

У сервісному центрі доступні понад 60 видів послуг. В середньому фахівці обслуговуть 70 відвідувачів на день.

Живицький наголосив, що найближчим часом відвідувачів буде ще більше, оскільки додадуться одержувачі субсидій та пільг.

Як раніше повідомлялось, на суспільно корисні роботи при відновленні Сумської області наразі залучені 400 людей.