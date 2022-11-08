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На Харківщині підірвалися працівники дорожньої служби, двоє загинули

Ще двох госпіталізували.

На Харківщині підірвалися працівники дорожньої служби, двоє загинули
Фото: hanumantravel.com

На трасі біля селища Чкаловське у Чугуївському районі Харківщини сьогодні підірвалися працівники дорожньої служби.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували.

Синєгубов додав, що піротехніки проводять роботи щодня і вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Але скільки ще триватиме процес - прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території", - сказав очільник Харківщини.

Нагадаємо, раніше в області загинули від вибуху протитанкової міни двоє піротехніків ДСНС Луганщини. Важкі поранення отримали четверо їхніх колег.

Під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Один чоловік загинув.

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