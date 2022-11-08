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В уряді анонсували зростання кількості отримувачів субсидій та оприлюднили середній розмір допомоги

Прем'єр запевнив, що у бюджеті 2022 і 2023 років достатньо коштів, аби ці субсидії виплачувати.

В уряді анонсували зростання кількості отримувачів субсидій та оприлюднили середній розмір допомоги
Фото: Вести

У наступні місяці зросте кількість українців, яким необхідна субсидія.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі в Україні отримують субсидії майже 2,5 млн домогосподарств. Зараз люди продовжують звертатися по допомогу від держави.

Шмигаль зазначив, що коштів вистачає, аби профінансувати ці виплати.

"Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що уряд наклав мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів, зокрема, на тепло.

Нагадаємо, раніше очільник уряду запевнив, що субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі.

Мінреінтеграції запропонувало Кабміну не враховувати під час оформлення житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб.

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