У Києві, Київській та Харківській областях найскладніша ситуація з електропостачанням

В уряді не виключають можливих ударів Росії по системах водо- і теплопостачання.

У Києві, а також Київській та Харківській областях нині найскладніша ситуація з точки зору електроенергії.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу", - розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що наразі росіяни сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. У Кабміні не виключають подальших ударів окупантів удари по системах водо- і теплозабезпечення.

Прем'єр підкреслив, що передбачувані графіки відключень електропостачання можливі, якщо не буде нових пошкоджень і продовжиться економія електроенергії.

Нагадаємо, Укренерго прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів.

Також НЕК запровадила у Києві і семи областях аварійні відключення електроенергії.