Укренерго прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом кількох днів за відсутності нових обстрілів

Поки ситуація залишається досить складною, особливо у Київському та Харківському регіонах.

Укренерго прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів.

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо не буде нових обстрілів країною-агресором Росією української енергосистеми, ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні (Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська області), а також у північному (Харківська, Полтавська, Сумська області), де вона є найскладнішою, покращиться протягом наступних декількох днів", – сказав він в ефірі національного телемарафону.

"Гадаю, нам усім, споживачам, потрібно ще потерпіти декілька днів за умови, що не буде нових обстрілів. Для того, щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів – а це важлива умова – ми зможемо покращити енергопостачання у центральному та північному регіонах", – додав Кудрицький.

За його словами, внаслідок п'яти масованих ударів, а також низки дрібніших ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі досі залишається досить складною, особливо у Київському та Харківському регіонах.

"Тут запроваджуються графіки погодинних відключень, і, на жаль, іноді доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах. Дефіцит потужності протягом дня тут змінюється, тому що змінюється обсяг споживання та генерації, доступний диспетчеру, але саме у цих регіонах перевищує в середньому 1000 МВт", – описав ситуацію Кудрицький.

Водночас можливість блекауту енергосистеми він безпосередньо пов'язує з інтенсивністю її обстрілів військами агресора.

"І місцева влада, й енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний – це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", – запевнив голова НЕК.

Водночас Кудрицький зазначив, що найближчим часом сподівається на додаткові інструменти забезпечення енергопостачання, зокрема у Києві та області.

Нагадаємо, Укренерго запровадила у Києві і семи областях аварійні відключення електроенергії.