У Сумській області теж застосували аварійні відключення електроенергії

Це повʼязано зі збільшення споживання під час похолодання.

У Сумській області 8 листопада теж застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії. Аналогічні графіки діють і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Полтавській областях і Києві.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Він пояснив, що аварійні графіки застосовано через зростання споживання енергії під час похолодання.

"Це приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога. Тому необхідні додаткові обмеження. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!" – закликав він.

Крім аварійних, діють ще й планові відключення енергії. Українців закликають не використовувати одночасно енергоємні прилади.