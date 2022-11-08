СБУ викрила фермера-колаборанта, який годував окупантів на Київщині

На початку вторгнення він одним із перших підтримав загарбників.

Контррозвідка Служби безпеки встановила чергового ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району. На початку вторгнення він одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти", – йдеться у повідомленні.

Щоб налагодити контакт, колаборант постачав їм гуртові партії продтоварів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції "конфіскував" в односельчанина вантажівку, погрожуючи "заявити" на того до місцевої окупаційної адміністрації.

Він примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам.

Після втечі ворога зловмисник, сподіваючись уникнути правосуддя, залишився в одному із селищ, проте був викритий СБУ.

Нагадаємо, раніше мешканець Київщини, який "здавав" окупантам бійців тероборони, отримав 15 років в’язниці. Його затримали під час спецоперації контррозвідки у квітні.