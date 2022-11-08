У Мінреінтеграції розповіли, як рідним зниклих безвісти отримати пенсію

У разі зникнення безвісти людини через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань члени її сім’ї отримують право на пенсію.
Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Виплата призначається:
- дітям до 18 років;
- дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до закінчення навчального закладу;
- дітям-сиротам – до 23 років незалежно від факту навчання;
- чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;
- батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.
Які пільги передбачені?
- Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.
- П’ятдесят відсотків знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.
- Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.
- Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.
- Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.
Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ,
- на порталі “Дія” за посиланням.
Нагадаємо, близько чверті із 7 000 зниклих безвісти українських військових перебувають у полоні.