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У Мінреінтеграції розповіли, як рідним зниклих безвісти отримати пенсію

Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, або зробити це онлайн.

У Мінреінтеграції розповіли, як рідним зниклих безвісти отримати пенсію
Фото: ukrinform.ua

У разі зникнення безвісти людини через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань члени її сім’ї отримують право на пенсію.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Виплата призначається:

  • дітям до 18 років;
  • дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до закінчення навчального закладу;
  • дітям-сиротам – до 23 років незалежно від факту навчання;
  • чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;
  • батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Які пільги передбачені?

  • Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.
  • П’ятдесят відсотків знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.
  • Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.
  • Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.
  • Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.

Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн:

 

Нагадаємо, близько чверті із 7 000 зниклих безвісти українських військових перебувають у полоні. 

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