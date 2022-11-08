Учора на Луганщині знищено ворожий літак Су-25, безпілотник “Ланцет-3” і 4 дрони “Орлан-10”

Окупанти не припиняють відкривати вогонь по населеним пунктам Луганської області.

Минулої доби від обстрілів окупантів постраждали Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Греківка, Макіївка, Андріївка, Невське на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА “Ланцет-3” та чотири дрони “Орлан-10”.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів. Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки.

В Луганській ОВА також розповіли про ситуацію в окупованих населених пунктах. Так, окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діячу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду.

Загарбникам це необхідно для надання житла громадянам, які втратили домівки. Серед них, у переважній більшості, колаборанти та військові. Перевіряють квартири, про які сповістили сусіди. Деякі адреси вже опубліковано у мережі.

Обіцяне покращення життя у мешканців Білокуракиного – там повернули на місце пам’ятник Леніну.

Нагадаємо, російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону Сил оборони у Луганській області, але українські військові потроху просуваються вперед.