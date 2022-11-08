Учора на Луганщині знищено ворожий літак Су-25, безпілотник “Ланцет-3” і 4 дрони “Орлан-10”

Минулої доби від обстрілів окупантів постраждали Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Греківка, Макіївка, Андріївка, Невське на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.
Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.
За минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА “Ланцет-3” та чотири дрони “Орлан-10”.
Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів. Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки.
В Луганській ОВА також розповіли про ситуацію в окупованих населених пунктах. Так, окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діячу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду.
Загарбникам це необхідно для надання житла громадянам, які втратили домівки. Серед них, у переважній більшості, колаборанти та військові. Перевіряють квартири, про які сповістили сусіди. Деякі адреси вже опубліковано у мережі.
Обіцяне покращення життя у мешканців Білокуракиного – там повернули на місце пам’ятник Леніну.
Нагадаємо, російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону Сил оборони у Луганській області, але українські військові потроху просуваються вперед.