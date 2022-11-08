Остін обговорив з новим міністром оборони Італії підтримку України

Міністр оборони Ллойд Остін зателефонував міністру оборони Італії Гвідо Крозетто, сторони говорили про підтримку України.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

“Обидва лідери обговорили тісні двосторонні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Італією та продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО”, – йдеться у повідомленні.

Очільник американського відомства подякував Крозетто за його прагнення допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Остін також привітав значний внесок італійців в операції коаліції у всьому світу та подякував новому міністру за розміщення у країні американських сил.

Нагадаємо, очільник міністерства оборони України Олексій Резніков вже поспілкувався з Гвідо Крозетто, міністри обговорили перспективи співпраці за багатосторонніми проєктам.Також йшлося про те, що італійський уряд продовжить підтримку України.