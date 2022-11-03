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Резніков поспілкувався з новим міністром оборони Італії

Він привітав Гвідо Крозетто з призначенням.

Резніков поспілкувався з новим міністром оборони Італії
Фото: КМДА

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався з новообраним міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

“У перший же день після свят в Італії поспілкувався з новим італійським міністром оборони Гвідо Крозетто. Вітаємо з призначенням!”, – написав Резінков у Твіттері.

Він зазначив, що італійський уряд продовжить підтримку України.

“Обговорили перспективи співпраці за багатосторонніми проектами”, – додав український міністр.

Нагадаємо, італійський сенатор Массімільяно Ромео заявив, що рішення щодо України “має ухвалювати міжнародна спільнота”. В українському МЗС відповіли, що це лише його особиста думка.

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