Резніков поспілкувався з новим міністром оборони Італії

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався з новообраним міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

“У перший же день після свят в Італії поспілкувався з новим італійським міністром оборони Гвідо Крозетто. Вітаємо з призначенням!”, – написав Резінков у Твіттері.

Він зазначив, що італійський уряд продовжить підтримку України.

“Обговорили перспективи співпраці за багатосторонніми проектами”, – додав український міністр.

On the very first day after the holidays in 🇮🇹, I had a conversation with the new 🇮🇹 #DefMin @GuidoCrosetto

Congratulations on the appointment!

Good news: the 🇮🇹 Government will continue its support for 🇺🇦.

Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022