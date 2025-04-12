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Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)

Міжвідомча комісія встановлює усі обставини трагедії.

Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Фото: ОПУ

12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Про це повідомляють у Військово-повітряних силах ЗСУ.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів... Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. 

Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!", — наголошують у повітряних силах.

Міжвідомча комісія встановлює усі обставини трагедії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель військового пілота. "Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зʼясовуємо всі обставини", — написав Президент.

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