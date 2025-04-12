Від початку року РФ втратила в Україні понад 140 тисяч військових, — Сирський

Російська армія з початку 2025 року зазнала рекордних втрат — понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Спроби окупантів протиснути нашу оборону обертаються для російських загарбників рекордними втратами", — каже Головком.

Від початку року загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб (140 650).

Генерал Сирський подякував українським військовим за стійкість і влучність.