Від початку року РФ втратила в Україні понад 140 тисяч військових, — Сирський

Російська армія з початку 2025 року зазнала рекордних втрат — понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Спроби окупантів протиснути нашу оборону обертаються для російських загарбників рекордними втратами", — каже Головком.
Від початку року загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб (140 650).
Генерал Сирський подякував українським військовим за стійкість і влучність.
- Втрати окупантів за минулу добу склали 1240 російських солдатів, 11 ворожих танків та майже пів сотні артилерійських систем.