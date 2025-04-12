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ДПСУ: на Сумщині ворог намагається створити "сіру зону" і перекинути бойові дії на територію України

Ворог намагається росунутися углиб території України та створити "сіру зону".

ДПСУ: на Сумщині ворог намагається створити "сіру зону" і перекинути бойові дії на територію України
село Басівка (Сумщина) на карті
Фото: Facebook/Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Загрозливою залишається ситуація на північному кордоні України, йдеться про Сумщину та Харківщину, де росіяни намагаються просунутися углиб території та створити так звану "сіру зону".

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "РБК-Україна".

"Найбільш загрозлива ситуація залишається у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії - Вовчанськ і Липці", — каже Демченко.

У Сумській області ворог продовжує діяти малими штурмовими групами, щоб закріпитися на території України та сюди перенести бойові дії. 

"Ті дії, які ворог вчиняє у напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка і Журавка, застосовуючи малі штурмові групи, певно, не маючи достатньої кількості або ж зберігаючи свою техніку, ворог зараз не застосовує колони броньованої техніки для того, щоб штурмувати наш кордон", — додав Демченко.

Ворог під час штурмових дій залучає техніку та особовий склад. Найбільш загрозлива ситуація залишається на Харківщині також. "Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії Вовчанськ і Липці", — каже речник.

  • У інтерв'ю lb.ua головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що новий російський наступ на Харківську та Сумську області фактично уже розпочався. Протягом попереднього тижня ворог майже удвічі збільшив кількість наступальної активності на всіх основних напрямках.
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