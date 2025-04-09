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Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався

На територій цих двох областей, а також Чернігівської Росія хоче створити буферну зону. 

Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Новий російський наступ на Харківську та Сумську області фактично уже розпочався. Протягом попереднього тижня ворог майже удвічі збільшив кількість наступальної активності на всіх основних напрямках, розповів головнокомандувач Олександр Сирський у інтерв'ю lb.ua

Загалом ситуація незмінна. Росія продовжує стратегічний наступ задля захоплення України.

"Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей. Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені", – пояснив головнокомандувач. 

Стосовно підготовки військовий навчань Росії у Білорусі Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія. Військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань. 

"Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року", – нагадав головком. 

  • Наприкінці березня український президент попередив, що Росія збирається влаштувати новий наступ на Сумську і Харківську області. Цей наступ ворог хотів провести ще вісім місяців тому, але тоді Україна завадила цьому своєю курською операцією. 
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