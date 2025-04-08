Росіяни атакували вісім громад Сумщини

Станом на 21:00 8 квітня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 108 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 204 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді росяни били з РСЗВ, артилерії, мінометів, касетним боєприпасом, КАБами та дронами. Пошкоджено 30 приватних будинків, нежитлові приміщення, повністю зруйновано гуртожиток навчального закладу.

Великописарівську громаду атакували КАБами, дронами, мінометами та артилерією.

По Миропільській громаді російська армія вдарила КАБами та мінометами.

Юнаківську громаду загарбники обстріляли мінометами, КАБами та дронами, пошкоджено приватний будинок.

По Шалигинській громаді росіяни били дронами та мінометами, а по Хутір-Михайлівській - з артилерії.

Середино-Будську та Білопільську громади армія РФ атакувала дронами.