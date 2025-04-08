Держдепартамент: Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала інформацію про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Речниця Держдепартаменту заявила, що ці повідомлення є "тривожними".
"Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", – наголосила Теммі Брюс.
Вона нагадала, що Дональд Трамп раніше попереджав про наслідки співпраці між Росією та Китаєм. Президент США тоді зазначив, що це "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".
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