Кая Каллас: спроби розділити Боснію і Герцеговину є неприйнятними

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прибула з офіційним візитом до Боснії і Герцеговини (БіГ).
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Кая Каллас одразу після прибуття попередила, що “керівництво Республіки Сербської підриває конституційний лад країни і загрожує основним правам людини всіх громадян”.
Вона наголосила, що ЄС не потерпить жодних загроз територіальній цілісності, суверенітету та конституційному порядку Боснії і Герцеговини (БіГ), і будь-які спроби розділити країну є неприйнятними.
Кая Каллас зауважила, що ЄС у березні відправив сотні додаткових солдатів до БіГ і що EUFOR підтримує Збройні сили БіГ шляхом навчання та підтримки в розмінуванні.
“Ми стурбовані цією країною та її майбутнім. Запальна риторика та спроби розколу є небезпечними, неприйнятними та становлять пряму загрозу для БіГ”, - підкреслила Каллас.
Очільниця євродипломатії нагадала, що політична нестабільність уповільнює шлях БіГ до ЄС - країна незабаром зможе офіційно відкрити переговори, але неможливо стати членом ЄС без поваги до верховенства права та інституцій.
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