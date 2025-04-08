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Кая Каллас: спроби розділити Боснію і Герцеговину є неприйнятними

Кая Каллас наголосила, що керівництво Республіки Сербської підриває конституційний лад країни і загрожує основним правам людини всіх громадян.

Кая Каллас: спроби розділити Боснію і Герцеговину є неприйнятними
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прибула з офіційним візитом до Боснії і Герцеговини (БіГ).

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Кая Каллас одразу після прибуття попередила, що “керівництво Республіки Сербської підриває конституційний лад країни і загрожує основним правам людини всіх громадян”.

Вона наголосила, що ЄС не потерпить жодних загроз територіальній цілісності, суверенітету та конституційному порядку Боснії і Герцеговини (БіГ), і будь-які спроби розділити країну є неприйнятними.

Кая Каллас зауважила, що ЄС у березні відправив сотні додаткових солдатів до БіГ і що EUFOR підтримує Збройні сили БіГ шляхом навчання та підтримки в розмінуванні.

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“Ми стурбовані цією країною та її майбутнім. Запальна риторика та спроби розколу є небезпечними, неприйнятними та становлять пряму загрозу для БіГ”, - підкреслила Каллас.

Очільниця євродипломатії нагадала, що політична нестабільність уповільнює шлях БіГ до ЄС - країна незабаром зможе офіційно відкрити переговори, але неможливо стати членом ЄС без поваги до верховенства права та інституцій.

  • Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори

  • Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.

  • У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

  • Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.

  • Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".

  • Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

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