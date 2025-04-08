Кая Каллас: спроби розділити Боснію і Герцеговину є неприйнятними

Кая Каллас наголосила, що керівництво Республіки Сербської підриває конституційний лад країни і загрожує основним правам людини всіх громадян.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прибула з офіційним візитом до Боснії і Герцеговини (БіГ).

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Кая Каллас одразу після прибуття попередила, що “керівництво Республіки Сербської підриває конституційний лад країни і загрожує основним правам людини всіх громадян”.

Вона наголосила, що ЄС не потерпить жодних загроз територіальній цілісності, суверенітету та конституційному порядку Боснії і Герцеговини (БіГ), і будь-які спроби розділити країну є неприйнятними.

Кая Каллас зауважила, що ЄС у березні відправив сотні додаткових солдатів до БіГ і що EUFOR підтримує Збройні сили БіГ шляхом навчання та підтримки в розмінуванні.

“Ми стурбовані цією країною та її майбутнім. Запальна риторика та спроби розколу є небезпечними, неприйнятними та становлять пряму загрозу для БіГ”, - підкреслила Каллас.

Очільниця євродипломатії нагадала, що політична нестабільність уповільнює шлях БіГ до ЄС - країна незабаром зможе офіційно відкрити переговори, але неможливо стати членом ЄС без поваги до верховенства права та інституцій.

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори