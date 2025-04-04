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Сибіга та Каллас узгодили графік подальших великих заходів Україна-ЄС

Сибіга та Каллас узгодили графік подальших великих заходів Україна-ЄС

Сибіга та Каллас узгодили графік подальших великих заходів Україна-ЄС
Андрій Сибіга та Кая Каллас
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

Андрій Сибіга поінформував Каю Каллас про стан мирних зусиль і підтвердив принципову позицію України: нічого про Європу без Європи. 

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Сибіга та Каллас обговорили конкретні кроки для зміцнення України, підвищення вартості війни для агресора, прискорення вступу України до ЄС.

Також дипломати узгодили графік подальших великих заходів Україна-ЄС.

“Я особливо ціную особисті зусилля Каї щодо забезпечення України такими необхідними додатковими артилерійськими боєприпасами”, - наголосив Андрій Сибіга.

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