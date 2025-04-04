Сибіга та Каллас узгодили графік подальших великих заходів Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

Андрій Сибіга поінформував Каю Каллас про стан мирних зусиль і підтвердив принципову позицію України: нічого про Європу без Європи.

Сибіга та Каллас обговорили конкретні кроки для зміцнення України, підвищення вартості війни для агресора, прискорення вступу України до ЄС.

Також дипломати узгодили графік подальших великих заходів Україна-ЄС.

“Я особливо ціную особисті зусилля Каї щодо забезпечення України такими необхідними додатковими артилерійськими боєприпасами”, - наголосив Андрій Сибіга.