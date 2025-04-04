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Вірменія закріпила курс на ЄС у законодавстві: президент підписав закон про початок процесу вступу

Документ набуває чинності після схвалення у парламенті.

Вірменія закріпила курс на ЄС у законодавстві: президент підписав закон про початок процесу вступу
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян
Фото: EPA/UPG

4 квітня президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу, передає «Європейська правда».

Документ набуває чинності після підписання та остаточного схвалення парламентом 26 березня. Відтепер євроінтеграція стала частиною вірменського законодавства.

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В уряді уточнили, що закон не є офіційною заявкою на членство в ЄС, але формалізує намір поглиблювати відносини з Брюсселем.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголошував, що остаточне рішення про подання заявки на вступ до Євросоюзу має ухвалюватися на загальнонаціональному референдумі.

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