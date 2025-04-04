Нові тарифи США можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами на 1%, ‒ СОТ

Генеральний директор Світової організації торгівлі заявила, що нові мита, оголошені США разом із запровадженими на початку року, можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1% у 2025 році, пише Reuters.

“Я глибоко стурбована цим падінням і можливістю переростання в тарифну війну з циклом заходів у відповідь, які призведуть до подальшого падіння торгівлі”, ‒ сказала Нгозі Оконджо-Івеала.

Вона попередила, що тарифи можуть створити значний ефект відволікання торгівлі.

За даними організації, СОТ керує 74% світової торгівлі, порівняно з приблизно 80% на початку року через нещодавні мита.Світові лідери попередили про потенційні негативні економічні наслідки мит.

“Оголошення президента Трампа універсальних тарифів для всього світу, включно з ЄС, є серйозним ударом по світовій економіці”, – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Оконджо-Івеала повідомила державам-членам у листі, з яким ознайомилося Reuters, що СОТ отримала багато запитань щодо тарифів.

“Багато з вас зв’язувалися з приводу заяви США про тарифи, просячи Секретаріат надати економічний аналіз впливу цих тарифів і будь-яку можливу реакцію на вашу торгівлю”, ‒ написала Оконджо-Івеала.

Спостерігачі кажуть, що рішучість США подвоїти тарифи може призвести до того, що СОТ, що базується в Женеві, та її мандат на вільну торгівлю відійдуть на другий план.