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Трамп буде присутній на саміті НАТО у Нідерландах в червні, ‒ Сікорський

На запитання, чи вірить він, що США залишаються відданими захисту території НАТО, міністр закордонних справ Польщі відповів “так”.

Трамп буде присутній на саміті НАТО у Нідерландах в червні, ‒ Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський журналістам у Брюсселі в п'ятницю, пише Reuters.

Політика безпеки Трампа підірвала старі упевненості в Європі, що Сполучені Штати прийдуть їм на допомогу, якщо вони зазнають нападу. Це змусило низку країн поставити під сумнів відданість Вашингтона принципу взаємної оборони.

Однак на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон залишається відданим альянсу, але очікує, що вони витрачатимуть набагато більше на оборону, і дасть їм деякий час для цього.

На запитання, чи вірить він, що США залишаються відданими захисту території НАТО, Сікорський відповів “так”.

“Президент Трамп підтвердив це лідерам, воно все ще діє, і, як нам відомо, президент Трамп буде присутній на саміті в Гаазі”, – додав він.

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Лідери країн НАТО зустрічаються у нідерландському місті з 24 по 26 червня.

  • Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейд вважає, що мита США порушують 2 статтю статуту НАТО, у якій йдеться про те, що необхідно утримуватися від використання економічної сили один проти одного.
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