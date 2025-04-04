Китай з 10 квітня вводить мита в розмірі 34% на всі товари зі США

Також Китай додав 11 камериканських компаній до списку «ненадійних організацій». Крім того, Пекін оголосив про контроль над експортом низки рідкоземельних металів.

Сьогодні, 4 квітня, Китай оголосив про низку додаткових мит і обмежень проти американських товарів як контрзахід до різких мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, передає Reuters.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.

Пекін також оголосив про контроль над експортом низки рідкоземельних металів, включаючи самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, до Сполучених Штатів, починаючи з 4 квітня.

«Метою впровадження китайським урядом експортного контролю відповідних товарів відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов’язань, таких як нерозповсюдження», – йдеться в заяві міністерства торгівлі.

Відомство також додало 11 компаній до списку «ненадійних організацій».