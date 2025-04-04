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Китай з 10 квітня вводить мита в розмірі 34% на всі товари зі США

Також Китай додав 11 камериканських компаній до списку «ненадійних організацій». Крім того, Пекін оголосив про контроль над експортом низки рідкоземельних металів.

Китай з 10 квітня вводить мита в розмірі 34% на всі товари зі США
міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 квітня, Китай оголосив про низку додаткових мит і обмежень проти американських товарів як контрзахід до різких мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, передає Reuters. 

Міністерство фінансів Китаю заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.

Пекін також оголосив про контроль над експортом низки рідкоземельних металів, включаючи самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, до Сполучених Штатів, починаючи з 4 квітня.

«Метою впровадження китайським урядом експортного контролю відповідних товарів відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов’язань, таких як нерозповсюдження», – йдеться в заяві міністерства торгівлі.

Відомство також додало 11 компаній до списку «ненадійних організацій».

  • Раніше міністр фінансів США застеріг країни світу від відповіді на впровадження американських мит. Адміністрація Трампа впровадила мита для понад 180 країн і територій (для Китаю – 34% додатково до уже чинних 20%, загалом – 54%). Міністр фінансів США Скотт Бессент каже, що, якщо країни будуть вживати заходів у відповідь, буде ескалація.
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