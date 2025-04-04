Директорка МВФ вважає, що нові мита Трампа представляють значний ризик для світової економіки

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що нові мита Трампа представляють значний ризик для світової економіки.

Про це повідомляє МВФ.

"Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони явно представляють значний ризик для глобальних перспектив у період млявого зростання. Важливо уникати кроків, які можуть завдати подальшої шкоди світовій економіці. Ми закликаємо Сполучені Штати та їх торгових партнерів конструктивно працювати над вирішенням торгової напруженості та зменшенням невизначеності", – заявила Георгієва.

Вона пообіцяла представити оцінку нової тарифної політики адміністрації Трампа пізніше цього місяця.