Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент Юн Сок Йоля. На країну чекають нові вибори

Це – не єдиний суд, з яким політик матиме справу. Попереду – слухання по справі про заколот.

Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля, оголошений йому через впровадження воєнного стану після того, як опозиція отримала контроль у парламенті. Тепер країна протягом наступних 60 днів повинна провести президентські вибори, пише BBC.

Юн Сок Йоль був відсторонений рішенням парламенту ще в грудні. І хоча тоді він втратив владу, та формально все ж залишався президентом.

Саме конституційний суд повинен був підтвердити його імпічмент та усунути від посади – уже на постійній основі.

Протягом усіх цих місяців судді слухали свідчення різних очевидців подій того дня – від військових командирів та офіцерів розвідки до політиків і самого Юн Сок Йоля.

Основне завдання суду полягало в тому, аби встановити, чи порушив президент конституцію впровадженням воєнного стану.

У конституції зазначено, що воєнний стан має застосовуватися лише під час війни або інших подібних надзвичайних ситуацій, і що депутати повинні мати можливість проголосувати за це. Президент стверджував, що вирішив впровадити воєнний стан, аби попередити південнокорейців про небезпеку опозиційної партії, і що армію він направив заради збереження миру. Але інші стверджували, що він наказав військовим вигнати членів парламенту з будівлі, аби ті не могли вирішувати, чи впроваджувати воєнний стан.

Новину про імпічмент радісно сприйняли на мітингах проти Юн Сок Йоля. А от для тих, хто його підтримував, вона принесла розчарування: журналісти пишуть, що на акціях за експрезидента деякі навіть плакали.

За даними місцевих медіа, одну людину з акції підтримки політика заарештували через те, що вона пошкодила вікно поліцейського автобуса біля конституційного суду.