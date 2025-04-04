Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент Юн Сок Йоля. На країну чекають нові вибори

Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля, оголошений йому через впровадження воєнного стану після того, як опозиція отримала контроль у парламенті. Тепер країна протягом наступних 60 днів повинна провести президентські вибори, пише BBC.
Юн Сок Йоль був відсторонений рішенням парламенту ще в грудні. І хоча тоді він втратив владу, та формально все ж залишався президентом.
Саме конституційний суд повинен був підтвердити його імпічмент та усунути від посади – уже на постійній основі.
Протягом усіх цих місяців судді слухали свідчення різних очевидців подій того дня – від військових командирів та офіцерів розвідки до політиків і самого Юн Сок Йоля.
Основне завдання суду полягало в тому, аби встановити, чи порушив президент конституцію впровадженням воєнного стану.
У конституції зазначено, що воєнний стан має застосовуватися лише під час війни або інших подібних надзвичайних ситуацій, і що депутати повинні мати можливість проголосувати за це. Президент стверджував, що вирішив впровадити воєнний стан, аби попередити південнокорейців про небезпеку опозиційної партії, і що армію він направив заради збереження миру. Але інші стверджували, що він наказав військовим вигнати членів парламенту з будівлі, аби ті не могли вирішувати, чи впроваджувати воєнний стан.
Новину про імпічмент радісно сприйняли на мітингах проти Юн Сок Йоля. А от для тих, хто його підтримував, вона принесла розчарування: журналісти пишуть, що на акціях за експрезидента деякі навіть плакали.
За даними місцевих медіа, одну людину з акції підтримки політика заарештували через те, що вона пошкодила вікно поліцейського автобуса біля конституційного суду.
- Юн Сок Йоль є підозрюваним у справі про заколот – злочині, що карається в Південній Кореї смертною карою. Сам він відкидав кримінальне обвинувачення і казав, що воєнний стан впровадив для “підвищення обізнаності громадськості про небезпеку з боку контрольованої лібералами Національної асамблеї, яка перешкоджає його порядку денному та проводить імпічмент вищих посадових осіб”.
- Під час розгляду справи проти політика суд його арештовував, але згодом скасував це рішення і відпустив його на волю. Арешт відбувся лише з другої спроби. Під час першої, 3 січня, відбулося багатогодинне протистояння поліції та охорони президента в його резиденції. Згодом правоохоронці провели другу спробу. Вони годинами пробиралися до президента крізь натовп прихильних до нього депутатів та громадян, які вирішили його підтримати. Зрештою відсторонений президент сказав, що піде на допит.
- Зараз в.о. президента є прем'єр-міністр країни Хан Док Су. Він за період виконання обов'язків президента теж встиг пережити імпічмент, оголошений йому за відмову призначити трьох суддів Конституційного суду. Але згодом рішення про імпічмент скасували.