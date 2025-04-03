Сибіга: Південна Корея виділила $100 млн на підтримку України

Керівники МЗС обох держав обговорили на зустрічі протидію поглиблення співпраці між Росією і КНДР.

Південна Корея надала 100 мільйонів доларів на підтримку України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з корейським колегою Чо Те Юлем на засіданні міністрів НАТО.

«Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Я вітаю участь мого колеги в сьогоднішньому засіданні міністрів НАТО як знак того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана», - зазначив глава українського МЗС.

Міністри також обговорили зміцнення зв'язків між обома державами і спільні зусилля з протидії поглиблення співпраці між Росією і КНДР, яка загрожує обом регіонам.