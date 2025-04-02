ЄБРР інвестує 1 млрд євро в енергетичний сектор України у 2025 році

Після призупинення фінансування USAID банк також частково взяв на себе функцію технічної допомоги Україні.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) цьогоріч виділить 1 млрд євро на підтримку енергетичного сектору України після масштабних руйнувань, спричинених російськими обстрілами, передає Bloomberg.

Віцепрезидент банку Маттео Патроне заявив, що енергетична безпека є пріоритетом і нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ЄБРР уже інвестував у нашу державу 2 млрд євро, а у 2025 році фінансування суттєво збільшиться.

Російські атаки призвели до втрати або пошкодження половини енергогенеруючих потужностей України. Також постраждала газова інфраструктура, що змушує країну нарощувати імпорт палива. У відповідь ЄБРР зміщує фокус фінансування з передачі електроенергії на її виробництво, оскільки саме ця сфера зазнала найбільших втрат.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого повідомив, що Київ очікує від ЄБРР ще 270 млн євро кредиту для «Нафтогазу» на закупівлю газу для опалювальних сезонів 2024–2025 років.

Крім того, після призупинення фінансування USAID банк частково взяв на себе функцію технічної допомоги Україні.

«Ми розглядаємо можливість розширення команди для компенсації ситуації», – зазначив Патроне.