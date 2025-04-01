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НБУ не продовжить дію лімітів на перекази між картками в розмірі 150 тис. грнна місяць

Банк тим часом напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій; передасть ідею в Раду.

НБУ не продовжить дію лімітів на перекази між картками в розмірі 150 тис. грнна місяць
НБУ
Фото: Нацбанк/flickr.com

Національний банк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Про це йдеться в заяві НБУ.

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У фінустанові зазначили, що ці обмеження «стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму». 

Нацбанк відзначив, що банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують покращувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій. Крім того, правоохоронці продовжують виявляти і припиняти злочинні схеми з використанням дропів.

Національний банк додав, що напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій. Цю пропозицію надішлють відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася», - повідомив НБУ.

У фінустанові додали, що продовжать моніторити ситуацію і працювати над іншими ініціативами для боротьби з дропами.

  • Обмеження переказів ввели в дію з 1 жовтня 2024 року. Ліміт встановили на рівні 150 000 грн на місяць. Це була м'якша версія обмежень, ніж обговорювана раніше: спершу НБУ Андрій Пишний повідомляв про плани запровадити обмеження на перекази між картками (p2p платежі), аби боротися зі схемою "дропів" і гральним бізнесом. Про наміри НБУ стало відомо ще у травні. Тоді йшлося про ліміти на вихідні P2P-перекази у розмірі 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку. 
  • Заступник голови НБУ Дмитро Олійник тоді зазначав, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше.
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