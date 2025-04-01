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Укрнафта за 2024 рік отримала 16,38 млрд гривень чистого прибутку

Другий рік поспіль компанія продемонструвала збільшення видобутку нафти та газу

Укрнафта за 2024 рік отримала 16,38 млрд гривень чистого прибутку
Фото: golos.com.ua

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький у фейсбуці.

"Тепер вже офіційно... Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит "Укрнафта". Кожна цифра підтверджена офіційною звітністю", - написав він.

Корецький зазначив, що компанія другий рік поспіль продемонструвала збільшення видобутку нафти та газу, ріст продажів нафтопродуктів та збільшення ринкової долі у сегменті АЗК.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні. Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Минулого року Укрнафта пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12

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