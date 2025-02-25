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Укрнафта минулого року пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12

Компанія вже пробурила 32 тисячі метрів, що на 280% більше, ніж у 2023-му.

Укрнафта минулого року пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12
Ілюстративне фото
Фото: "Укрнафта"

АТ "Укрнафта" у 2024 році суттєво наростила обсяги бурових робіт. Компанія вже пробурила 32 тисячі метрів, що на 280% більше, ніж у 2023 році. 

Про це повідомила пресслужба компанії. 

Зазначається, що 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізації. 

"Укрнафта запустила амбітну програму буріння та інтенсифікацій на одному з наймолодших родовищ компанії - працюємо власними верстатами, у складних гірських умовах", - зазначив директор компанії Сергій Корецький.

Всього в 2025 році планується 30 нових свердловин.

  • У лютому минулого року Укрнафта почала будівництво трьох свердловин на заході України. Повідомлялося, що в 2024 році планується розпочати буріння 30 нових свердловин. Компанія також ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд кубометрів відповідно.
  • У липні 2024 року Укрнафта розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України. 
  • Україна пройшла минулу зиму на газі власного видобутку. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов назвав це - історичною подією.

 

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