​Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку, - "Нафтогаз"

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку.

Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив в ефірі телемарафону.

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", - сказав Чернишов.

Голова "Нафтогазу" також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності його вартості для населення.

"Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення", - додав Чернишов.

Нагадаємо, Раніше Міненерго зазначало, що українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.