Українська газова інфраструктура готова до опалювального сезону в умовах викликів війни, - результати стрес-тесту

Українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Таку незалежну технічну оцінку надано міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинки транзиту російського газу.

Відповідний звіт опубліковано на вебсайті USAID - Проєкт енергетичної безпеки.

«Ми воюємо з підступним ворогом - Росія може припинити дію контракту в будь-який день, не зважаючи на юридичні формальності. А тому наша ГТС має бути готова до можливих викликів. Наша ГТС стає ще більш потужною складовою європейської газотранспортної системи. Ключова мета – створення в Україні енергетичного хабу, зокрема для зберігання газу країнами ЄС. Для цього було проведено колосальну роботу щодо сертифікації Укртрансгазу як оператора газосховищ за європейськими стандартами. Незважаючи на військові ризики, ми робимо все можливе, аби надати гарантії європейським трейдерам для зберігання газу в Україні», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Перевірка технічних умов експлуатації під час стрес-тесту підтвердила надійність транспортування та зберігання газу навіть в умовах військового ризику та пошкодження основних активів.

«Ми отримали підтвердження надійності забезпечення безперебійної роботи іноземних компаній з українськими ПСГ. Незалежна технічна оцінка будь-якого процесу завжди є необхідністю. Це підтверджує, що наші процеси відповідають міжнародним стандартам. Що само по собі вже є гарантією послуг, які ми надаємо», – зазначив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Усі сценарії моделюють вихід з ладу різних комбінацій критично важливих об’єктів операторів. Аналіз також враховує дані про атаки на об’єкти у 2022/2023 роках, структуру, характеристики пошкоджень у різних регіонах України.

«Оператор ГТС України надзвичайно відповідально ставиться до своїх замовників послуг транспортування, як внутрішніх, так і закордонних. Для нас важливо бути максимально зрозумілим та прозорим партнером для клієнтів, тому разом з колегами з Укртрансгазу наші диспетчери проаналізували можливі кризові ситуації і опрацювали сценарії їх вирішення. Ми раді оприлюднити позитивний висновок незалежних міжнародних експертів про коректність розрахунків. Він підтверджує надійність газової інфраструктури України навіть під час повномасштабного вторгнення росіян», - сказав Дмитро Липпа, генеральний директор ОГТСУ.

За висновками незалежних експертів SRG, сценарії змодельованих стрес-тестів точні та підтверджують технічну стійкість ПСГ України.

«Спільно з партнерами ми розробили різні сценарії стрес-тестів нашої системи підземного зберігання газу. У нас достатньо потужностей для відбору блакитного палива навіть на випадок пошкодження газової інфраструктури внаслідок атак ворога. Це підтвердила і незалежна технічна оцінка», - підкреслив очільник Укртрансгазу Роман Малютін.

Відповідний стрес-тест було ініційовано Міністерством енергетики України. Моделювання роботи здійснювалося робочою групою у складі та за сприяння USAID - Проєкту енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Генерального директорату «Joint Research Centre» Європейської комісії, Simone Research Group, НАК «Нафтогаз України» та відповідно Укртрансгазу та Оператора газотранспортної системи України.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону. До 1 жовтня очікується 100% готовність. У серпні керівник "Укренерго" заявив, що треба готуватися до складних сценаріїв в енергетиці узимку, бо неможливо спрогнозувати атаки Росії. Наразі тривають відновлення пошкоджених енергооб'єктів та захист від нових атак.

Зі свого боку, прем’єр-міністр прогнозує, що зима буде складною, але ми маємо вистояти. Прем’єр каже, що влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.