Юлія Свириденко: “Ми маємо замістити Росію і Китай на ринках G7 і ЄС”

Пріоритетними галузями української економіки після Перемоги мають стати енергетика, транспорт, логістика, IT, military tech і агроперероблення. Таку думку в рамках панельної дискусії «Нова країна - регіональні виміри: можливості та виклики», яка відбулася в Одесі 25 серпня, на запрошення Одеського бізнес-клубу, висловила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко . За її словами, Україна зараз має історичний момент для того, щоб здійснити необхідні реформи і переосмислити економічну систему і роль держави в ній .

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На думку Свириденко, падіння ВВП на третину минулого року - після початку повномасштабного вторгнення - дало зрозуміти, “що час змінювати підходи для того, щоб зростати швидше, ніж середні темпи в Європі, треба переосмислити свою роль на глобальній карті”.

У 10-річній перспективі Україна може і буде надійним джерелом зеленої енергії Європи, може стати годувальницею для 600 мільйонів населення планети, вважає міністерка.

“Тут мова йде про переосмислення аграрного сектору з акцентом на перероблення. Ми завжди казали, що нам треба йти в перероблення, але не було кінцевого розуміння, допоки не були заблоковані морські порти. Тепер це питання економічного виживання, коли треба фізично знайти можливість зменшити обсяг і не втратити експортний виторг. Мені здається, що перероблення - нова економічна філософія й політика”, - каже Свириденко.

“Думаю, що основна можливість, якою ми маємо скористатися, це замістити Росію і Китай на ринках G7 і ЄС. От про ці конкретні можливості треба думати українському бізнесу зокрема. Це стосується критичної продукції, видобутку критичних матеріалів і переробленої продукції в тому числі”, - додала також.

Окрім того, на її думку, роль держави в безпосередньо економічному відновленні країни буде переосмислена, і у 80% саме приватний сектор буде реалізовувати ініціативи.

“…Ми будемо східним кордоном НАТО, місцем для професійного і соціального розвитку особистості. Я зараз кажу достатньо загальні речі, але це те, що ми продумуємо і проговорюємо в рамках оголошеної Президентом доктрини. Доктрини, яка має бути написана і представлена, обговорена в широкому сенсі з українським суспільством, де ми маємо якраз проговорити, яка роль держави, яка роль бізнесу.

Але насправді є дуже багато питань, на які треба собі чесно відповісти, яку державу ми хочемо побудувати, яка роль держави як регулятора, яку чисельність населення ми бачимо; відповісти собі, що у нас буде з міграційною політикою, до якого характеру міграційної політики ми готові, тому що вже сьогодні нестача робочої сили складає порядку 4,5 млн людей. І це - ті питання, які потребують широкої дискусії”, - резюмувала Свириденко.