Фото: Lb.ua

25 серпня в Одесі на запрошення Odesa Business Club відбулася зустріч експертів, представників бізнесу і громадськості в рамках спільного проєкту EFI Group та LB.ua “Нова країна”.

Зокрема, учасниками дискусії стали:

- Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України;

- Тарас Качка, заступник міністра економіки України – торговий представник України;

- Володимир Кузьо, заступник міністра економіки;

- Вадим Мороховський, співголова Odesa Business Club, голова правління банку «Восток»;

- Дмитро Казавчинський, співзасновник і співголова Odesa Business Club, співзасновник і СЕО CLIXAR;

- Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього.

Модерувала шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Lb.ua

Темою панельної дискусії цього разу була «Нова країна – регіональні виміри: можливості та виклики».

Фото: Lb.ua

Зокрема, учасники заходу обговорювали роль держави і бізнесу у відновленні країни, а також співвідношення – їх і міжнародних партнерів – у цьому процесі; роль бізнес-децентралізації та зміну економічного профілю великих міст після перемоги.

У межах дискусії також порушували питання пріоритетності напрямків розвитку і розбудови регіонів і їх трансформації порівняно з 2022 роком; прихований економічний потенціал і галузі, що не підпадають під відновлення. А також як підтримувати стале зацікавлення світу – особливо великого міжнародного бізнесу – Україною загалом і її регіонами.

“Ми здобудемо перемогу, ми в це віримо і це знаємо, але потрібно також думати про побудову нової країни на нових підвалинах. Важливо, щоб усі в країні мали спільне бачення, яку Україну ми будуємо. Це без всякого пафосу історичний момент для того, щоб здійснити певні реформи, переосмислити економічну систему, переосмислити роль держави”, – Юлія Свириденко.

Фото: Lb.ua Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко та Тарас Качка, заступник міністра економіки України – торговий представник України

“В українському суспільстві є такий наратив, мовляв, давайте після перемоги. Спочатку скеруємо всі зусилля на допомогу Збройним силам, а розберемося потім. Але я глибоко переконаний, що цю дискусію ми маємо розпочати саме зараз. Саме зараз сформулювати, яку країну ми хочемо побудувати. І саме це має допомогти нам перемогти. Бо саме за це ми зараз і боремось. Щоб не вийшло, що ми боротимемося за те, що нам несли наші “освободітєлі”. Щоб це дійсно була сучасна цивілізована європейська країна з вільними людьми. Нам потрібен чесний і відвертий діалог про те, яку країну ми хочемо збудувати. Тому що інколи ми самі, українці, спочатку маємо подорослішати, змінити себе, щоб потім змінювати все навколо”, – зазначив голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі.

Фото: Lb.ua Голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі

Нагадаємо, “Нова країна” – проєкт, присвячений усім аспектам побудови України після Перемоги – від відновлення людського потенціалу до розвитку інноваційних економічних проєктів. Він має на меті стати важливим публічним майданчиком, на якому акумулюватимуть думки, пропозиції, візії того, якою має бути нова країна, на яких саме напрямках нам усім варто зосередитися у сфері бізнесу та підприємництва, розвитку людського потенціалу, новаціях в освіті, змінах в економічних профілях міст тощо.

Більш докладно про тези спікерів і перебіг дискусії читайте на LB.ua незабаром.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Тарас Качка, заступник міністра економіки України – торговий представник України

Фото: Lb.ua Дмитро Казавчинський, співзасновник та співголова Odesa Business Club, співзасновник та СЕО CLIXAR

Фото: Lb.ua Вадим Мороховський, співголова Odesa Business Club, голова правління банку «Восток»

Фото: Lb.ua Володимир Кузьо, заступник міністра економіки

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Євген Соловйов, засновник та СЕО Sea Gate LTD

Фото: Lb.ua Шаргородський Олександр, співзасновник та співвласник мережі магазинів “Копійка

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Радян Олексій, засновник та СЕО «Жан niche concept»

Фото: Lb.ua Азімов Сабухі, співзасновник «Арікол Груп»

Фото: Lb.ua Тігран Арутюнян, співзасновник та CEO Медичного дому Odrex.

Фото: Lb.ua Румянцев Борис, співзасновник «Alebor Group»

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Артем Бородатюк, засновник та СЕО Netpeak Group

Фото: Lb.ua Артур Лупашко — засновник мережі готелів Ribas Hotels і співзасновник організації Ukrainian Hotel & Resort Association

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Дмитро Позигун, співвласник Інтерхим

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Нік Вікнянський (власник компанії Termopal, співзасновник гуманітарного центру «Гостинна хата»), Олександр Яковенко (засновник та СЕО ENLIV, співзасновник БФ Хвиляʼ91) та Артем Бородатюк (засновник та СЕО Netpeak Group)

Фото: Lb.ua Корінь Сергій, «Ruta Resort & Event Hotel», Радян Олексій, засновник та СЕО “Жан niche concept»

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Нік Вікнянський — власник компанії Termopal, співзасновник гуманітарного центру «Гостинна хата»

Фото: Lb.ua Лазарєва Юлія “Lamarin” LLC, Дмитро Буберман, Betonwood, Костенко Олексій, “Автомобільний Дім Volkswagen

Фото: Lb.ua Артем Бородатюк, засновник та СЕО Netpeak Group та Executive Director Odesa business club Олена Матвєєва

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Executive Director Odesa business club Олена Матвєєва та голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Валерій Волков, засновник «Левада-Одеса» та Сабухі Азімов, співзасновник Алікол груп (праворуч)

Фото: Lb.ua Дмитро Зінченко, співзасновник CITRUS

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua