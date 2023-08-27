"Спостерігачі повинні бути в окопах": Зеленський прокоментував можливість проведення виборів під час війни

Вибори можливі лише за умови забезпечення умов для голосування військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема - військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

Також, зазначив він, має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

"Для нас потрібний кожен голос. Ми не зможемо для самих себе сказати, що це дуже демократично проведено. Нам потрібен легітимний вибір. Щоб цей вибір був зроблений суспільством. Щоб це не роз’єднало наших людей. Щоб військові могли проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію, і не дати їм цієї можливості через війну – це нечесно. Я був проти виборів тільки через це", - сказав Зеленський.

Другим аспектом можливого проведення виборів під час війни є питання фінансування, якого бракує. Президент розповів, що обговорював цю тему з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом.

"Я йому сказав: якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші зі зброї й давати їх на вибори також не буду. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, давайте тоді змінювати швидко законодавство і, найголовніше, давайте ризикувати тоді разом", - пояснив Зеленський.

Окремо він акцентував на організації роботи виборчих дільниць, присутності спостерігачів, зокрема іноземних.

"Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав: ми з вами маємо відправити спостерігачів на передову, щоб у нас були вибори для нас і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо", - зазначив президент.

Він також нагадав, що значна кількість українців зараз перебуває за кордоном, і для забезпечення їхнього волевиявлення також потрібні значні ресурси та дільниці.

Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться.

Нагадаємо, заява спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про відсутність у Конституції заборони на проведення виборів під час дії воєнного стану спричинила жваві дискусії. І не лише в партійному чаті “Слуги народу”. Більшість депутатів з різних фракцій, з якими поспілкувався LB.ua, запевняють: до закінчення воєнного стану виборів не буде.

Тим часом у парламенті не припиняється робота над законодавчими змінами для виборів по війні. У ЦВК своєю чергою стверджують, що не отримували жодних сигналів з Офісу Президента чи ВРУ щодо старту процесу. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?".