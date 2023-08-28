Апеляційна палата ВАКС залишила депутата Трубіцина під заочним арештом

Апеляційна палат Вищого антикорупційного суду залишила в силі заочний арешт депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Судді також закрили апеляційне провадження щодо стягнутої в бюджет застави.

Нагадаємо, минулого місяця НАБУ оголосило Трубіцина в розшук.

Депутата і ще пʼятьох його спільників НАБУ і САП звинувачують в організації корупційної схеми. За "щедрі пожертви" фігуранти нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн.

Трубіцина затримали ще в лютому 2022 року. Через рік фракція СН вирішила виключити його зі свого складу. Депутат призупинив своє членство у партії, але продовжував залишатися головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Згодом він утік з України завдяки листу від очільника української розвідки Кирила Буданова.