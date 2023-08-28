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Апеляційна палата ВАКС залишила депутата Трубіцина під заочним арештом

Також судді закрили апеляційне провадження щодо стягнутої застави.

Апеляційна палата ВАКС залишила депутата Трубіцина під заочним арештом
Депутат Київради Владислав Трубіцин
Фото: Борис Корпусенко

Апеляційна палат Вищого антикорупційного суду залишила в силі заочний арешт депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Судді також закрили апеляційне провадження щодо стягнутої в бюджет застави.

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Нагадаємо, минулого місяця НАБУ оголосило Трубіцина в розшук

Депутата і ще пʼятьох його спільників НАБУ і САП звинувачують в організації корупційної схеми. За "щедрі пожертви" фігуранти нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн.

Трубіцина затримали ще в лютому 2022 року. Через рік фракція СН вирішила виключити його зі свого складу. Депутат призупинив своє членство у партії, але продовжував залишатися головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Згодом він утік з України завдяки листу від очільника української розвідки Кирила Буданова.

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